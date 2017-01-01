Умер старший в роду Романовых князь Дмитрий Романович

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Старший в роду Романовых - князь Димитрий Романович - умер в Дании в возрасте 90 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на директора канцелярии главы российского императорского дома Александра Закатова.

"Глава российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна скорбит в связи с кончиной ее старшего родственника Дмитрия Романовича Романова (...) Для великой княгини это конечно утрата это уход человека, который тоже в определенной степени связывал нас с историей старой России" - заявил Закатов.

Дмитрий Романович Романов родился 17 мая 1926 года в Антибе (Франция) в семье князя Романа Петровича и графини Прасковьи Дмитриевны Шереметевой. Он приходился троюродным племянником последнему российскому императору Николаю II.