Несколько сотен поклонников Бандеры вышли на факельное шествие в Киеве

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В центре Киева в воскресенье вечером проходит факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера УНА-УНСО (организация запрещена в России) Степана Бандеры.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", шествие, которое насчитывает около тысячи человек, стартовало от парка им. Тараса Шевченко, в сторону Бессарабской площади. Традиционно оно пройдет по Крещатику и завершится на площади Независимости.

Во главе колоны несут большой портрет Бандеры, идут барабанщики. Шествие освещается несколькими сотнями зажженных факелов. Кроме того, участники держат национальные украинские и красно-черные флаги. Некоторые одеты в камуфляжную форму.

Правопорядок во время акции охраняет большое количество сотрудников правоохранительных органов. Акция проходит мирно.