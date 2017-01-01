В Сирии за сутки зафиксирован 21 обстрел со стороны боевиков

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Более 20 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано за сутки в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

"За сутки зафиксирован 21 обстрел со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо (7), Дамаск (6), Латакия (5) и Хама (3)",- говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В документе отмечается, что в провинции Латакия были обстреляны позиции пограничных войск Сирийской Арабской Республики, восточная окраина населенного пункта Бариша и позиции сирийской армии восточнее населенного пункта Кенсаки.

"Группировки террористической организации "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра", запрещена в РФ - ИФ) обстреляли из минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо кварталы Биньямин (дважды), Ансари, Лерамон и школу Хигма в городе Алеппо, населенные пункты Зара и Шурфа", - сообщает Центр по примирению.

По данным Минобороны РФ, в Сирии к процессу примирения присоединилось уже 1084 населенных пункта.