В ДТП на востоке Грузии сгорели в машине пять человек

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля марки BMW с Мемориалом героев Грузии, произошедшего в воскресенье на площади Якова Цуртавели в городе Рустави в Восточной Грузии.

Как сообщают грузинские СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД республики, столкновение было настолько мощным, что вызвало возгорание машины. Все пятеро сгорели в автомобиле.

Патрульная полиция выясняет причины ДТП.

Уголовное дело возбуждено по статье 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель людей.