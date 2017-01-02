В переходной команде Трампа усомнились в справедливости санкций США против РФ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Представитель переходной команды Дональда Трампа Шон Спайсер в понедельник заявил, что Вашингтону стоит задуматься о пропорциональности ограничительных мер, введенных против России в декабре.

"Был ли этот ответ пропорционален действиям (России - ИФ)? Возможно, что так, но, может, и нет. Это необходимо обдумать", - сказал он в интервью американскому телеканалу Эй-Би-Си.

В прошлый четверг США ввели новые антироссийские санкции за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

В частности, санкции подразумевают закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".

Кроме того, госдепартамент объявил персона нон-грата 35 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне и Сан-Франциско.