Пятеро камерунцев отравились угарным газом в Баку

Троюродный племянник Николая II скончался на 91-м году жизни Подробнее

В Кельне задержаны сотни выходцев из Африки для предотвращения беспорядков

По мнению конгрессмена-демократа Адама Шиффа, Дональд Трамп столкнется с сопротивлением, если захочет отменить недавно введенные санкции Подробнее

Представитель конгресса США заявил о готовности ввести новые санкции против России

Сотрудник генконсульства РФ в Стамбуле в беседе с "Интерфаксом" отметил, что информация носит предварительный характер Подробнее

В генконсульстве РФ заявили о возможной гибели россиянки в теракте в Стамбуле

1 января 10:47

Число жертв нападения на ночной клуб в Турции возросло до 39 человек

Почти 70 человек получили ранения Подробнее

1 января 03:52

35 человек погибли в результате вооруженного нападения на ночной клуб в Стамбуле

Мужчина ворвался в ночной клуб на берегу Босфора и расстрелял посетителей Подробнее

31 декабря 2016 года 19:07

За год в Донбассе погибли 211 украинских военнослужащих

Такие данные привел президент Украины Петр Порошенко Подробнее

31 декабря 2016 года 13:49

Арабское издание сообщило об ударах российских ВКС по пути поставок нефти ИГ в Сирии