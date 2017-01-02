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Пятеро камерунцев отравились угарным газом в Баку

Двое из них студенты, трое - футболисты

Москва. 2 января. INTERFAX.RU -Причиной гибели пятерых граждан Камеруна, обнаруженных мертвыми в арендуемой квартире на территории Ясамальского района Баку, стало отравление угарным газом, сообщают местные СМИ.

В Центр управления критическими ситуациями МЧС Азербайджана поступила информация об оставшихся в беспомощном состоянии в квартире в Ясамальском районе пяти гражданах.

"При осмотре сотрудниками службы спасения места происшествия в квартире были обнаружены тела пятерых граждан Камеруна", - отмечалось в сообщении МЧС Азербайджана.

"Двое из погибших камерунцев являлись студентами Технического университета, остальные трое - футболистами", - сообщают местные СМИ.

Теги: Азербайджан, Баку
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