Пятеро камерунцев отравились угарным газом в Баку

Москва. 2 января. INTERFAX.RU -Причиной гибели пятерых граждан Камеруна, обнаруженных мертвыми в арендуемой квартире на территории Ясамальского района Баку, стало отравление угарным газом, сообщают местные СМИ.
В Центр управления критическими ситуациями МЧС Азербайджана поступила информация об оставшихся в беспомощном состоянии в квартире в Ясамальском районе пяти гражданах.
"При осмотре сотрудниками службы спасения места происшествия в квартире были обнаружены тела пятерых граждан Камеруна", - отмечалось в сообщении МЧС Азербайджана.
"Двое из погибших камерунцев являлись студентами Технического университета, остальные трое - футболистами", - сообщают местные СМИ.