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Авиачасти ВКС завершили 2016 год с налетом более 340 тысяч часов

Выполнено около 30 тысяч бомбометаний и пусков авиационных ракет, более 650 самолетовылетов для обеспечения деятельности войск

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - 2016 год стал первым полноценным годом функционирования нового вида Вооруженных Сил РФ - Воздушно-космических сил (ВКС), который включил в себя Военно-воздушные силы, Войска противовоздушной и противоракетной обороны и Космические войска, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

В ходе подготовки объединений, соединений и частей ВКС налет составил более 340 тысяч часов, выполнено около 30 тысяч бомбометаний и пусков авиационных ракет, более 650 самолетовылетов для обеспечения деятельности войск.

"В объединениях и соединениях ВКС проведено более 50 мероприятий оперативной и боевой подготовки, основными из которых стали учения с Командованиями Дальней и Военно-транспортной авиации", - говорится в сообщении.

В течение года продолжалось перевооружение соединений и частей ВКС на современные образцы военной техники. С предприятий промышленности поставлено более 350 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М, Ми-8АМТШ, зенитные ракетные системы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", различные радиолокационные станции радиотехнических войск.

Теги: Вооруженные Силы РФ, Воздушно-космические силы
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