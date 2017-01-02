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В Сирии за сутки зафиксировано 34 обстрела со стороны боевиков - Минобороны РФ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU -

- В Сирии за прошедшие сутки зафиксировано 34 обстрела со стороны вооруженных формирований, сообщает в понедельник российский Центр по примирению враждующих в САР сторон.

"За сутки зафиксировано 34 обстрела со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (16), Латакия (7), Алеппо (6) и Хама (5)", - говорится в сообщении Центра, опубликованном на официальном сайте Минобороны РФ.

По данным Центра, в провинции Дамаск обстрелам из реактивных систем залпового огня, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Ард эс-Сахия, Барза, Джаубар, Джаур эль-Баша, Хутейта эль-Джараш, Хауш эль-Хайят, Хауш эль-Фаддалия и Эль-Кукшия.

В провинции Латакия были обстреляны позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 962, населенные пункты Айн эль-Ашара, Альхор и Чекурджак; в провинции Хама - населенные пункты Махарда, Суран, Каукаб, Хама и Хаттаб.

Группировки террористической организации "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра", запрещена в РФ) обстреляли из реактивных систем залпового огня, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо кварталы Ашрафия, Джамария Харб эль-Захра, Дахия аль Асад, Лерамон, "1070" и "3000" в городе Алеппо.

В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Джаубар (трижды), Арбил, Кабун, Кепта, Хауш-Насри и Хауш эль-Фаддалия; в провинции Латакия - населенный пункт Шир-Адба, позиции правительственных войск на высотах с отметками 428,5 и 409,5.

"Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили", - подчеркивается в сообщении Центра.

Теги: Сирия
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