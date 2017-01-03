Эксперт предположил наличие у напавшего на клуб в Турции опыта зоны боевых действий

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Эксперты по безопасности полагают, что совершивший атаку на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь - профессиональный убийца высокого уровня, передает агентство Associated Press во вторник.

Агентство, в частности, приводит слова эксперта в сфере борьбы с терроризмом Абдуллаха Агара, который подчеркнул, что своими действиями преступник доказал, что он - "совершенно точно убийца, и что, вероятно, он и ранее стрелял в людей".

"Нападавший (действует - ИФ) решительно, точно, хладнокровно, и знает, как добиться своей цели... он, скорее всего, стрелял в зонах конфликтов", - отметил Агар.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Накануне, по данным турецких СМИ, стражи порядка Турции задержали восьмерых человек, вероятно, причастных к террористическому акту в ночном клубе.