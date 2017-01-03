В ДНР отметили 282 случая нарушения режима прекращения огня украинскими военными

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Украинские военнослужащие за сутки обстреляли 14 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, "режим тишины" был нарушен 282 раза, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"При этом противник выпустил по территории республики 124 мины калибром 120 и 82 мм, а также 130 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись боевые машины пехоты и стрелковое оружие", - сказал он журналистам во вторник.

По словам Басурина, обстрелу подверглись 14 населенных пунктов ДНР.