Вьетнамские врачи достали из живота пациента медицинские ножницы

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Врачи во Вьетнаме извлекли их живота пациента медицинские ножницы, забытые во время операции 18 лет назад, сообщает во вторник британская BBC.
Отмечается, что медицинский инструмент был обнаружен в животе 54-летнего Ма Ван Нхата во время ультразвукового обследования, - мужчина ранее пострадал в ДТП.
Как сообщается, 15-сантиметровый инструмент, вероятно, был оставлен в теле Ма Ван Нхата, когда в 1998 году ему делали операцию, тоже после автомобильной аварии.
Сам пациент заверил, что никакого дискомфорта инородный предмет в организме ему все эти годы не доставлял.
Операция по извлечению ножниц длилась около трех часов.