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Вьетнамские врачи достали из живота пациента медицинские ножницы

Их забыли там 18 лет назад во время операции

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Врачи во Вьетнаме извлекли их живота пациента медицинские ножницы, забытые во время операции 18 лет назад, сообщает во вторник британская BBC.

Отмечается, что медицинский инструмент был обнаружен в животе 54-летнего Ма Ван Нхата во время ультразвукового обследования, - мужчина ранее пострадал в ДТП.

Как сообщается, 15-сантиметровый инструмент, вероятно, был оставлен в теле Ма Ван Нхата, когда в 1998 году ему делали операцию, тоже после автомобильной аварии.

Сам пациент заверил, что никакого дискомфорта инородный предмет в организме ему все эти годы не доставлял.

Операция по извлечению ножниц длилась около трех часов.

Теги: Вьетнам
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