В Сирии зафиксировали за прошедшие сутки 27 нарушений перемирия

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Сирии за прошедшие сутки зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований, сообщает во вторник Минобороны России.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 27 нарушений, из них в провинциях Хама - 8, Алеппо - 7, Латакия - 7, Дамаск - 5.

Данные по Сирии российско-турецкая комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, представила впервые.

Турецкой частью представительства зафиксировано 18 нарушений, из них в провинциях: Алеппо - 7, Дамаск - 6, Идлиб - 2, Хомс - 2, Деръа - 1.

По всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев", - говорится в сообщении.

По данным российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон, за прошедшие сутки подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинции Латакия. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1086.

В течение суток соглашения о присоединении вооруженных формирований к режиму прекращения огня не подписывались.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет эш-Ших в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

По данным центра, с 00:00 30 декабря 2016 года в соответствии с Единым соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения боевых действий. К нему присоединились вооруженные формирования оппозиции: "Файлак аш-Шам", "Джабхат Ахли аш-Шам" ("Джейш аль-Муджахидин", "Сувар аш-Шам"), "Фирка Султан Мурад", "Джейш Идлиб", "Сукур аш-Шам", "Файлак Рахман", "Джабхат аш-Шамия", "Таджамуа Фастакин", "Джейш аль-Иза", "Джейш ан-Наср", "Аль-Фиркат аль-Уля ас-Сахилия" ("1 прибрежная дивизия"), "Джейш аль-Ислам", "Лива Шухада аль-Ислам".