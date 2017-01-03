Трамп посоветовал конгрессменам сосредоточиться на здравоохранении и налоговой реформе

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе сфокусироваться в первую очередь на вопросах, связанных со здравоохранением и налоговой реформой.

"Неужели ослабление независимого надзорного органа по этике (Бюро этики Конгресса - ИФ), каким бы несправедливым он не был, это первостепенная задача? Сфокусируйтесь на налоговой реформе, здравоохранении и многих других гораздо более важных вещах!" - написал он во вторник в твиттере.

........may be, their number one act and priority. Focus on tax reform, healthcare and so many other things of far greater importance! #DTS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2017 г.

Как сообщает BBC , республиканцы в Палате представителей США проголосовали за то, чтобы урезать полномочия органа, который расследует жалобы на неподобающее поведение членов Конгресса. Если процессу будет дан ход, независимое Бюро этики Конгресса перейдет под контроль комитета Палаты.

После созыва вновь избранного Конгресса Палата в полном составе проведет голосование по вопросу о новых правилах, отмечается в сообщении.

У демократов также вызвало возмущение голосование, состоявшееся по этому вопросу за закрытыми дверями во время выходных.