Билл и Хиллари Клинтон будут присутствовать на инаугурации Трампа

Экс-президент Джордж Буш и бывшая первая леди Лора Буш также собираются присутствовать на торжественном мероприятии

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - 42-й президент США Билл Клинтон, его супруга - экс-кандидат на пост американского лидера в 2016 году Хиллари Клинтон - планируют присутствовать на инаугурации избранного 45-ого главы США Дональда Трампа 20 января, передает телеканал CNN со ссылкой на помощников обоих Клинтонов.

Экс-президент Джордж Буш и бывшая первая леди Лора Буш также собираются присутствовать на торжественном мероприятии.

"Бывший президент и его супруга примут участие в 58-й церемонии инаугурации президента, которая состоится 20 января 2017 года в Капитолии США в Вашингтоне, округ Колумбия. Они рады быть свидетелями мирной передачи власти - признак американской демократии - и вступления в должность президента Трампа и вице-президента Пенса", - говорится в распространенном во вторник заявлении канцелярии 43-его президента США.

Первым о намерении посетить церемонию заявил 39-й президент США Джимми Картер. Отец Дж.Буша, 41-й президент Джордж Герберт Уокер Буш не сможет присутствовать на инаугурации по причине своего здоровья, рассказал CNN представитель экс-главы США .