Новый генсек ООН призвал избавить организацию от «смирительной рубашки бюрократии»

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Необходимо усовершенствовать методы работы ООН, заняться ее реформами и, в частности, избавиться от "смирительной рубашки бюрократии", заявил новый генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Мы должны суметь ответить на чаяния и стремления людей во всем мире. Это нелегкая задача, и давайте посмотрим правде в глаза - мы не совсем готовы с ней справиться. Поэтому нам необходимо внести существенные изменения в свою работу, заняться реформами и улучшить результаты работы", - сказал Гутерриш, обращаясь к сотрудникам Секретариата в свой первый рабочий день.

Он отметил, что ООН, в частности, необходимо избавиться от "смирительной рубашки бюрократии".

По мнению нового генсека, "необходимо постоянно вести диалог, добиваться взаимопонимания с государствами-членами ООН, среди которых существуют серьезные разногласия".

Гутерриш подчеркнул, что чудес не бывает и он - "не волшебник".

"Мы не должны питать иллюзий: мы живем в очень непростое время. С одной стороны, по всему миру множатся конфликты, которые зачастую взаимосвязаны. Они породили новое явление - глобальный терроризм. Мы видим полное пренебрежение международным гуманитарным правом, массовые нарушения прав человека. Не соблюдается даже международное право в области защиты беженцев, как это было раньше", - сказал глава ООН.

Он добавил, что "во многих странах углубляется разрыв между правительствами и гражданами, а также растут недоверие и скепсис по отношению к международным организациям, включая ООН".