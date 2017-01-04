В WikiLeaks: источником утечек о выборах в США не является какое-либо государство

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - WikiLeaks вновь заявила о том, что источником организации не является какое-либо государство, а публикации о президентских выборах в США на их сайте "точны".

"Для ясности - в отношении наших публикации относительно выборов в США отмечаем только следующее: 1) Наши публикации точны 2) Наш источник не государство", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" организации в среду.

Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж опроверг заявления кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон о том, что за утечкой данных из ее электронной почты, распространенных его сайтом, стоят российские власти.