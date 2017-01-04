Обама приветствовал усилия Турции по Сирии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент США Барак Обама в телефонной беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом приветствовал усилия Турции по прекращению сирийского конфликта, сообщил Белый дом. Обама "приветствовал усилия Турции, направленные на ускорение процесса полного прекращения огня в Сирии и возвращение к политическим переговорам между сирийским правительством и оппозицией", говорится в распространенном Белым домом заявлении.

Президенты договорились о продолжении сотрудничества в борьбе с ИГИЛ в Сирии и Ираке, отмечается в заявлении.

Обама также выразил Р.Т.Эрдогану соболезнования в связи с жертвами теракта в стамбульском ночном клубе.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.