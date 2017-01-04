В Турции заявили об установленной личности исполнителя теракта в клубе

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Власти Турции установили личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле, сообщают в среду турецкие СМИ со ссылкой на заявление главы МИД Мевлюта Чавушоглу.

Имя террориста и другие данные о нем пока не раскрываются.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.

Исполнитель теракта находится в розыске.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).