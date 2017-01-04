Миссия ОБСЕ будет расширять зону контроля на всю территорию Донбасса

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ будет расширять зону своего контроля на всю территорию Донбасса и контролировать, в первую очередь, прекращение боевых действий.

ОБСЕ будет делать все, "чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса, и чтобы усилиями миссии было достигнуто полное прекращение огня", - сказал он на брифинге в среду в Мариуполе.

Но только усилий ОБСЕ в отношении миссии недостаточно, отметил председатель организации. "Тут необходимы усилия и там, где принимают решения, - в Москве, Киеве и в других странах", - сказал Курц.

Отвечая на вопрос о возможности введения в Украину полицейской миссии ОБСЕ, он заметил: "Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу, в ОБСЕ 57 стран-членов и решения принимаются консенсусом".

Курц также отметил важность восстановление разрушенной на Донбассе инфраструктуры, однако подчеркнул первоочередность обеспечение прекращение огня с обеих сторон.

"Необходимо и далее вести диалог и переговоры. Но Минские договоренности сегодня - единственная база, документ, на основании которого мы должны действовать. И хотя меня не удовлетворяет состояние выполнения этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас. И могла быть еще хуже, чем сейчас. Я не удовлетворен нынешним статусом "статус-кво", но при отсутствии другого базового документа мы должны выполнять Минск", - заявил председатель ОБСЕ, отвечая на вопрос о перспективности реализации Минских договоренностей.

Как сообщалось, с полуночи 24 декабря 2016 года вступило в силу очередное соглашение о прекращении огня в Донбассе, принятое в результате переговоров контактной группы в Минске. Однако стороны конфликта уже неоднократно обвиняли друг друга в нарушении "режима тишины".