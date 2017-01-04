СМИ сообщили о проблемах со здоровьем большинства британцев средних лет

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Порядка 80% жителей Великобритании в возрасте от 40 до 60 лет имеют проблемы с излишним весом, чрезмерным употреблением алкоголя и недостатком физической активности, пишет британская газета The Guardian.

"Современный образ жизни отрицательно сказывается на здоровье нации, и люди в среднем возрасте страдают больше всего, и их удручающее состояние достигает новых тревожных уровней", - заявил профессор Мьюир Грей, участник кампании по улучшению здоровья нации One You.

По данным департамента здравоохранения Англии, проблемы со здоровьем из-за лишнего веса и злоупотребления алкоголем возникают у 83% населения в возрасте от 40 до 60 лет (у 87% мужчин и 79% женщин).

По мнению экспертов, риск, которому люди подвергают свое здоровье, возникает из-за загруженного образа жизни и работы в офисе.

Эксперты также указывают, что за последние 20 лет в два раза выросло число диабетиков в группе населения от 40 до 60 лет.