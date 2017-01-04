В ДНР за сутки зафиксировали более тысячи обстрелов со стороны ВСУ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Украинские военные обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) 1 тыс. 233 раза, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Украинские боевики за прошедшие сутки 1 тыс. 233 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории республики 125 мин калибром 82 и 120 мм, а также 1 тыс. 10 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение", - сказал он на брифинге в среду.

По его словам, за прошедшие сутки обстрелам подверглись 11 населенных пунктов ДНР.