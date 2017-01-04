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Трамп упрекнул демократов в неосмотрительности по части кибербезопасности

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз назвал неосторожность причиной взлома серверов Национального комитета Демократической партии США (DNC).

"Джулиан Ассанж сказал, что "взломать (электронную почту) Подесты (главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты - ИФ) мог бы 14-летний подросток". Почему в DNC были так неосмотрительны?", - написал он в среду в твиттере.

Избранный президент также обратил внимание на то, что основатель WikiLeaks Ассанж опроверг информацию о том, что якобы получал информацию от России.

Кроме того, Трамп согласился с оценкой Ассанжа по поводу работы американских СМИ, назвавшего их "нечестными". "Они куда более нечестны, чем можно подумать", - написал он в соцсети.

Теги: США, Дональд Трамп, WikiLeaks
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