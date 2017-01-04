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Грипп на Украине за неделю унес жизни шести человек

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Шесть человек скончалось от гриппа в Украине в течение минувшей недели, с 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года, сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения.

"На прошлой неделе зарегистрировано 3 летальных случая от гриппа во Львовской и по одному в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и Киеве. Лишь в Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской областях были зафиксированы показатели более низкого эпидемического уровня. При этом наивысшие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ были зарегистрированы в Киевской области, наименьшие - в Луганской областях.

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 369 тыс 151 человек, из них 57,8% - дети (до 17 лет). Темп прироста больных среди взрослых и детей уменьшился на 3% и 17,6% соответственно. "Тенденция к росту заболеваемости уменьшилась, специалисты связывают это с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях", - сказали в ведомстве.

Среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, уменьшилась потребность в госпитализации на 5,9%. Чаще всего в медицинской помощи в условиях стационара нуждались дети до 4 лет, отмечается в сообщении министерства.

Теги: Украина
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