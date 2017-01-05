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Глава "Нафтогаза" заявляет, что для сохранения статуса транзитной страны Украина должна привлечь к управлению ГТС европейскую компанию

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Украина для сохранения статуса транзитной страны должна привлечь европейскую компанию к управлению своей газотранспортной системой (ГТС), считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Конечной целью этого процесса (создание отдельного оператора ГТС - ИФ) является привлечение европейской компании (. . .) Чтобы у них был свой интерес. Мы фактически хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они помогли нам гарантировать, что после 2019 года транзит по территории Украины останется", - сказал он эфире "5 канала" в среду вечером.

По его словам, в настоящее время свой интерес к управлению ГТС Украины проявило только три компании, которые ведут соответствующие переговоры.

Коболев напомнил, что в случае реализации "Газпромом" проектов строительства двух ниток "Турецкого потока" и "Северного потока-2" Россия сможет отказаться от транзита газа через ГТС Украины.

"По моему глубокому убеждению, без привлечения европейской компании в украинский транзит сохранить его по территории Украины будет очень тяжело, поскольку с другой стороны есть очень мощный оппонент, который фактически делает европейцам очень интересное предложение, говоря: давайте мы за свои деньги построим вам еще одну трубу", - сказал он.

В то же время глава "Нафтогаза" отметил, что отказ от транзита российского газа через ГТС Украины в дальнейшем из-за отсутствия дополнительной конкуренции приведет к увеличению стоимости транзита для Европы.

"Второй шаг будет тяжелым для европейцев. Если такое произойдет и украинская ГТС перестанет быть транзитной, то потом этот газ (идущий по обходным потокам - ИФ) из дешевого превратится в дорогой. За все надо когда-то платить, но не все это понимают, к сожалению", - пояснил Коболев.

Как сообщалось, кабинет министров Украины в ноябре 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности. По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время ПАО "Укртрансгаз" для транспортировки газа, должно быть передано "МаГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом".

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м.

Теги: Украина, Нафтогаз, транзит
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