В Баку заявили о 36 нарушениях режима прекращения огня армянскими военными

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 36 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 36 раз",- говорится в сообщении Минобороны.

Согласно сообщению, обстрел велся как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.