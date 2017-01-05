Турецкие самолеты уничтожили почти 40 боевиков ИГ в Сирии

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В результате авианалетов турецких ВВС на позиции "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии было уничтожено 38 боевиков, сообщили СМИ со ссылками на военные источники.

По их данным, за последние сутки самолеты турецких ВВС, которые принимают участие в проводимой Турцией операции против ИГ под кодовым названием "Щит Евфрата", совершили 28 налетов на позиции исламистов. В результате были уничтожены не только живая сила, но и транспорт, и командные пункты боевиков.