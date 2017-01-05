Иракская армия начала наступление на позиции ИГ на западе страны

5 января 09:01

В ООН сообщили о возвращении сирийцев в районы восточного Алеппо

По данным организации, за последние дни примерно 2,2 тыс. семей прибыли в район Ханано, люди возвращаются и в другие кварталы города Подробнее

5 января 05:52

Глава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах Европы

Вместе с тем, как он надеется, российско-американские отношения могут улучшиться с приходом новой администрации Трампа Подробнее

4 января 20:01

Авария поезда в США произошла из-за столкновения с тупиковым упором

В результате ЧП в Бруклине пострадали более 100 человек, погибших нет Подробнее

4 января 18:11

В Нью-Йорке из-за схода поезда с рельсов пострадали 76 человек