Иракская армия начала наступление на позиции ИГ на западе страны

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Правительственная армия Ирака начала наступление на города на западе страны, контролируемые ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщило армейское командование.
"Военная операция началась в западных районах провинции Анбар с целью освобождения их от ДАЕШ (арабское название ИГИЛ - ИФ)", - сообщил журналистам командующий генерал-лейтенант Кассем Мохаммеди.
Операция проводится при поддержке с воздуха международной коалицией против ИГИЛ, возглавляемой США.
Главными целями операции являются города Анар, Рава и Аль-Каим.