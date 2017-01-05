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В США законодатели заслушают спецслужбы по вопросу атак хакеров на Демпартию

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Главы Национальной разведки и Агентства национальной безопасности США Джеймс Клеппер и Майк Роджерс в четверг отчитаются перед конгрессменами по вопросу о хакерских атаках на сайты Демократической партии в предвыборный период, в которых они обвинили Россию, сообщили местные СМИ.

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Наблюдатели обратили внимание, что эти слушания в конгрессе состоятся накануне отчета руководителей спецслужб США по тому же вопросу перед избранным президентом Дональдом Трампом.

Ранее американская разведка пришла к выводу, что "своей победе на президентских выборах Трамп обязан российским хакерам", которые якобы по поручению российского руководства совершили в ходе предвыборной кампании ряд хакерских атак на сайты Демократической партии.

В частности, Россию обвинили в том, что она при посредничестве третьих лиц передавала материалы о Демократической партии для публикации разоблачительному сайту WikiLeaks.

Трамп и его команда неоднократно заявляли о том, что обвинения в адрес России направлены против избранного президента. С их помощью демократы и противники Трампа пытаются обосновать поражение на выборах их ставленника Хиллари Клинтон.

Теги: США
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