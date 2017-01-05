Новым постпредом Великобритании при ЕС стал экс-посол в России Барроу

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании в среду вечером назначило нового постоянного представителя при Европейском союзе, выбрав карьерного дипломата Тимоти (Тима) Барроу, который был британским послом в России в 2011-2015 годах и на Украине в 2006-2008 годах, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

В промежутке - в 2008-2011 годах - Барроу представлял интересы Великобритании в Комитете по политике и безопасности ЕС, отвечающем за единую внешнюю и оборонную политику блока.

Во вторник предыдущий постпред Британии в Брюсселе Айвен Роджерс неожиданно объявил об уходе в отставку, и его прощальное письмо коллегам послужило поводом для бурных политических споров о перипетиях выхода страны из Евросоюза (Brexit). В частности, из документа следовало, что у кабинета до сих пор нет стратегии переговоров с европейскими партнерами.

Как пишет The Guardian, многие в Лондоне предпочли бы видеть на месте постпреда - в текущих условиях самом важном дипломатическом посту для Великобритании после Второй мировой войны - сторонника Brexit, а не человека, тесно связанного с ЕС.

Вместе с тем о назначении Барроу уже положительно высказались и представители оппозиционных партий, включая членов теневого кабинета, и его коллеги-дипломаты, и ряд видных политологов.