МИД Ирана отверг обвинения Турции в нарушении перемирия в Сирии

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Тегеран призывает Анкару воздержаться от безосновательных обвинений в нарушении перемирия в Сирии со стороны правительственных войск, заявил в четверг представитель иранского МИД.

Иранский дипломат отверг заявления турецких властей о том, что правительственные войска Сирии своими действиями нарушает условия перемирия.

"Настоящий режим прекращения огня в Сирии постоянно нарушается антиправительственными группами вооруженной оппозиции", - заявил дипломат.

Он отметил, что именно Турция должна "принять необходимые меры" в связи с нарушением режима прекращения огня оппозиционерами, а также "воздерживаться от обвинений" в отношении других стран, поскольку эти обвинения не соответствуют действительности.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил сирийского президента Башара Асада в нарушении условий перемирия.

Ранее сирийская оппозиция заявила, что готова из-за действий правительства страны заморозить подготовку в межсирийским переговорам, которые намечены на 23 января в Астане.