Власти Турции установили подозреваемого в совершении теракта в клубе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Подозреваемым в совершении теракта в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь, предположительно, является уйгур по национальности, сообщил турецкий вице-премьер Вейси Кайнак.

В интервью местному изданию A Haber он заявил, что не исключено, что подозреваемый бежал за границу, однако его местоположение и связи в Турции установлены.

По словам вице-премьера, террорист действовал один, однако у него могли быть помощники.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек, включая россиянку. Еще почти 70 человек получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).