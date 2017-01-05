Главные новости
В РоссииПредположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РоссииВ РоссииСупруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказанияВ миреГлава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах Европы
В мире

Власти Турции установили подозреваемого в совершении теракта в клубе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Подозреваемым в совершении теракта в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь, предположительно, является уйгур по национальности, сообщил турецкий вице-премьер Вейси Кайнак.

В миреЭрдоган назвал целью теракта в ночном клубе в Стамбуле раскол обществаЭрдоган назвал целью теракта в ночном клубе в Стамбуле раскол обществаЧитать подробнее

В интервью местному изданию A Haber он заявил, что не исключено, что подозреваемый бежал за границу, однако его местоположение и связи в Турции установлены.

По словам вице-премьера, террорист действовал один, однако у него могли быть помощники.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек, включая россиянку. Еще почти 70 человек получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Теги: Турция, Стамбул
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В ООН сообщили о возвращении сирийцев в районы восточного АлеппоВ ООН сообщили о возвращении сирийцев в районы восточного Алеппо
По данным организации, за последние дни примерно 2,2 тыс. семей прибыли в район Ханано, люди возвращаются и в другие кварталы городаПодробнее
Глава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах ЕвропыГлава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах Европы
Вместе с тем, как он надеется, российско-американские отношения могут улучшиться с приходом новой администрации ТрампаПодробнее
Авария поезда в США произошла из-за столкновения с тупиковым упоромАвария поезда в США произошла из-за столкновения с тупиковым упором
В результате ЧП в Бруклине пострадали более 100 человек, погибших нет Подробнее
В Нью-Йорке из-за схода поезда с рельсов пострадали 76 человекВ Нью-Йорке из-за схода поезда с рельсов пострадали 76 человек
Авария в нью-йоркском Бруклине произошла в час пикПодробнее
Эрдоган назвал целью теракта в ночном клубе в Стамбуле раскол обществаЭрдоган назвал целью теракта в ночном клубе в Стамбуле раскол общества
Это первое выступление президента Турции после той атаки в новогоднюю ночь, когда погибли 39 человекПодробнее
Марк Цукерберг пообещал за год посетить все штаты СШАМарк Цукерберг пообещал за год посетить все штаты США
Создатель Facebook захотел узнать поближе американцев, для выполнения задачи ему нужно побывать еще в 30 штатахПодробнее
Мосул за последние пять дней покинули 13 тысяч человекМосул за последние пять дней покинули 13 тысяч человек
Как отметили в ООН, всего с начала антитеррористической кампании иракский город покинули 130 тыс. жителейПодробнее
Новый генсек ООН призвал избавить организацию от "смирительной рубашки бюрократии"Новый генсек ООН призвал избавить организацию от "смирительной рубашки бюрократии"
По его мнению, "необходимо постоянно вести диалог, добиваться взаимопонимания с государствами-членами ООН, среди которых существуют серьезные разногласия"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря 2016 года
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПредположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РоссииВ РоссииСупруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказанияВ миреГлава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах ЕвропыМоскваМосквичей предупредили о крепких морозах на Рождество
В московских аэропортах отменили почти 20 рейсов
Санкции против России стоили ЕС 17,6 млрд евро и 400 тыс. рабочих мест
Супруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказания
Ирак приступил к сокращению нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК
В штаб-квартире банка Goldman Sachs в Нью-Йорке прошла акция протеста
В 2017 году РФ сохранит объем экспорта вооружений на уровне $14 млрд
Новым постпредом Великобритании при ЕС стал экс-посол в России Барроу
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи