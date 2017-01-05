В Турции задержаны два топ-менеджера Dogan по обвинениям в связях с Гюленом

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Главный юрисконсульт и бывший гендиректор турецкого холдинга Dogan, в который входят газета Hurriyet, информационное агентство Dogan и канал CNN Turk, задержаны в четверг по обвинениям в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщает Deutsche Welle, компания объяснила, что задержание юрисконсульта Эрема Тургута Ючела и экс-CEO Яхьи Юздиена связано с расследованием дела еще одного топ-менеджера холдинга - Барбароса Муратоглу, который был задержан в декабре. Мулатоглу также подозревается в участии в движении Гюллена.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Гюллена и его сторонников в организации попытки госпереворота летом 2016 года.

Хотя холдинг Dogan, согласно заявлению его представителей, "продолжает работать в обычном режиме без остановок", фондовые рынки уже отреагировали на эти новости. Котировки акций Dogan упали на торгах в Стамбуле на 3,7%, и Hurriyet - на 5,1%.