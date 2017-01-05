В Киеве насчитали 14 обстрелов украинских позиций в Донбассе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Ополченцы совершили 14 обстрелов украинских позиций на всех направлениях в Донбассе, ранен военнослужащий, сообщил пресс-центр штаба силовой операции.

В частности, по данным штаба, из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем на Луганском направлении противник обстрелял Новозвановку. Из гранатометов стреляли по Талаковке, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Мариупольском направлении - из гранатометов и стрелкового оружия - по Павлополю, Марьинке, Водяному и Новотроицкому, отмечает пресс-центр.

Как говорится в сводке, "на Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому и Авдеевке".