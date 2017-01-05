Вдова Патаркацишвили попала в список богатейших женщин Британии

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Инна Гудавадзе, супруга покойного грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили, попала в список самых богатых женщин Британии, сообщают в четверг грузинские СМИ со ссылкой на Sunday Times, опубликовавшей рейтинг, в который входят 31 представительница слабого пола.

Издание оценивает состояние И.Гудавадзе в 650 млн фунтов стерлингов.

При этом отмечается, что она унаследовала богатство от своего мужа - грузинского миллиардера Б.Патаркацишвили, скончавшегося девять лет назад, состояние которого включало коммерческую недвижимость, телеканал, казино, золотые прииски.

Список возглавляет певица Кирсти Бертарелли, вышедшая замуж за самого богатого человека в Швейцарии, ее состояние оценивается в 9,780 млрд фунтов стерлингов.

Б.Патаркацишвили скончался в феврале 2008 года в Великобритании от сердечного приступа. После этого начались имущественные тяжбы семьи покойного миллиардера как с властями Грузии, так и с его бывшими партнерами.