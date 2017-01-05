Директор Нацразведки США обвинил Китай в кибершпионаже

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Китай осуществляет кибершпионаж против США и других иностранных целей, заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

"Они продолжают кибершпионаж, хотя было некоторое сокращение их киберактивности", - отметил он, отвечая в четверг в Конгрессе на вопрос конгрессмена от Аляски Дэна Салливана о том, почему не было серьезной реакции со стороны США, когда стало известно, что китайцы похитили 22 миллиона файлов с важной информацией, включая те, которые принадлежали американской разведке.

Задавая свой вопрос, Салливан упомянул о достигнутой в 2015 году договоренности между США и КНР в киберсфере, которая предусматривала прекращение подобных атак. Однако, по словам Клэппера, в соглашении шла речь о прекращении такого рода деятельности ради коммерческой выгоды. Что же касается инцидента с похищением данных разведки, то, отметил он, "это был шпионаж".

"Мы, как и другие страны, осуществляем тот же шпионаж. И если мы начнем наказывать друг друга за акты такого шпионажа, то это совсем другой политический вопрос", - сказал директор Нацразведки США.

В распространенном в четверг совместном докладе спецслужб США о киберугрозе говорится, что "Пекин продолжает осуществлять кибершпионаж против правительства США, наших союзников и американских компаний после того, как в сентябре 2015 года были достигнуты договоренности в киберсфере между КНР и США". Как отмечается в документе, "Пекин также выборочно использовал кибератаки против иностранных целей, которые, возможно, по его мнению, угрожали внутренней стабильности Китая и легитимности его режима".

Между тем, касаясь предполагаемой российской хакерской атаки во время избирательной кампании в США, Клэппер вновь заявил, что расценивает эти усилия как попытку подорвать демократию США и повлиять на выборы.