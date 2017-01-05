Обама получил доклад разведки о кибератаках во время выборов в США

Президент США заслушивает брифинг о деталях предполагаемого взлома со стороны РФ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Представители американской разведки докладывают в четверг президенту США Бараку Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"Белый дом получил доклад, и президента Обаму брифингуют в настоящее время (представители разведки - ИФ)", - сказал он в четверг на брифинге в Вашингтоне.

По словам Эрнеста, аналогичный доклад, содержащий секретную информацию, будет представлен членам Конгресса. В пятницу избранный президент Дональд Трамп также встретится с представителями разведки, которые проведут для него специальный брифинг на эту тему.

Несекретная версия доклада, как ранее сообщалась, будет распространена на следующей неделе.