Главные новости
В миреТрамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведкеВ РоссииПредположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РоссииВ РоссииСупруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказания
В мире

Обама получил доклад разведки о кибератаках во время выборов в США

Президент США заслушивает брифинг о деталях предполагаемого взлома со стороны РФ

Обама получил доклад разведки о кибератаках во время выборов в США
Президент США Барак Обама
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Представители американской разведки докладывают в четверг президенту США Бараку Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"Белый дом получил доклад, и президента Обаму брифингуют в настоящее время (представители разведки - ИФ)", - сказал он в четверг на брифинге в Вашингтоне.

По словам Эрнеста, аналогичный доклад, содержащий секретную информацию, будет представлен членам Конгресса. В пятницу избранный президент Дональд Трамп также встретится с представителями разведки, которые проведут для него специальный брифинг на эту тему.

Несекретная версия доклада, как ранее сообщалась, будет распространена на следующей неделе.

Теги: США, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Трамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведкеТрамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведке
Избранный президент США посетовал, что журналисты пытаются представить его человеком, выступающим против нееПодробнее
Обама заявил о заложенном для США "новом фундаменте"Обама заявил о заложенном для США "новом фундаменте"
В своем письме к народу президент отметил, в частности, что при нем в стране сделаны первые шаги по преодолению неравенстваПодробнее
В ООН сообщили о возвращении сирийцев в районы восточного АлеппоВ ООН сообщили о возвращении сирийцев в районы восточного Алеппо
По данным организации, за последние дни примерно 2,2 тыс. семей прибыли в район Ханано, люди возвращаются и в другие кварталы городаПодробнее
Глава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах ЕвропыГлава ЦРУ обвинил Россию в попытках влиять на выборы в странах Европы
Вместе с тем, как он надеется, российско-американские отношения могут улучшиться с приходом новой администрации ТрампаПодробнее
Авария поезда в США произошла из-за столкновения с тупиковым упоромАвария поезда в США произошла из-за столкновения с тупиковым упором
В результате ЧП в Бруклине пострадали более 100 человек, погибших нет Подробнее
В Нью-Йорке из-за схода поезда с рельсов пострадали 76 человекВ Нью-Йорке из-за схода поезда с рельсов пострадали 76 человек
Авария в нью-йоркском Бруклине произошла в час пикПодробнее
Эрдоган назвал целью теракта в ночном клубе в Стамбуле раскол обществаЭрдоган назвал целью теракта в ночном клубе в Стамбуле раскол общества
Это первое выступление президента Турции после той атаки в новогоднюю ночь, когда погибли 39 человекПодробнее
Марк Цукерберг пообещал за год посетить все штаты СШАМарк Цукерберг пообещал за год посетить все штаты США
Создатель Facebook захотел узнать поближе американцев, для выполнения задачи ему нужно побывать еще в 30 штатахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря 2016 года
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведкеВ РоссииПредположительно самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РоссииВ РоссииСупруга Дадина сообщила о его следовании к новому месту отбывания наказанияМоскваМосквичей предупредили о крепких морозах на Рождество
Компания Трампа свернула проект по строительству Trump Tower в Батуми
ЦСКА выиграл возглавил турнирную таблицу чемпионата КХЛ
Карякин возглавил общий зачет "Дакара" в классе квадроциклов
США потратили более $3 млрд на помощь союзникам против "провокаций РФ"
Керри заявил о поддержке проведения с РФ и Турцией встречи по Сирии
Россия - Швеция. Онлайн
Обама получил доклад разведки о кибератаках во время выборов в США
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи