Керри заявил о поддержке проведения с РФ и Турцией встречи по Сирии

В США называют гуманитарный кризис в Сирии крупнейшим со времен Второй мировой войны

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Джон Керри заявил в четверг, что обсуждал с коллегами из России и Турции подготовку к переговорам по Сирии в Астане и Женеве.

"Я проводил обсуждение (будущих переговоров по Сирии - ИФ), в том числе и в последние дни, с коллегами из России и Турции - Лавровым и Чавушоглу", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

США поддерживают проведение межсирийских переговоров в Астане и рассчитывают, что с их помощью удастся сделать шаг вперед в сирийском урегулировании, заявил Керри.

"Мы поддерживаем встречу в Астане", - сказал он на итоговой пресс-конференции. По его словам, "надеемся, что удастся сделать шаг вперед".

"Мы не являемся конкурентами для России, Турции и Ирана в вопросе организации переговоров (по Сирии - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Глава госдепа напомнил, что, по мнению Вашингтона, в случае с Сирией "дипломатический путь - единственно возможный", если ставить перед собой цель прекращение боевых действий, политическое урегулирование и восстановление Сирии после многолетнего конфликта.

По словам Керри, гуманитарный кризис в Сирии стал самым серьезным со времен Второй мировой войны.