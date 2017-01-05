Компания Трампа свернула проект по строительству Trump Tower в Батуми

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Компания избранного президента США Дональда Трампа The Trump Organization во избежание конфликта интересов вышла из лицензионного соглашения по строительству Trump Tower в Батуми, сообщают в четверг грузинские СМИ. Сворачивание проекта в Грузии стало последним усилием избранного президента США развеять обвинения в том, что его бизнес будет вызывать конфликт интересов после того, как он займет свой пост в Белом доме.

Ранее политические оппоненты Трампа указывали, что его бизнес-интересы могут нанести ущерб внешней политике США, в особенности, в странах бывшего Советского Союза.

Как сообщалось, в декабре компания The Trump Organization объявила о сворачивании бизнес-проектов в Азербайджане и Бразилии, и планировала принять аналогичные шаги в Грузии, а до этого были закрыты четыре дочерние фирмы, предположительно создававшиеся под реализацию проектов в Саудовской Аравии.

Сообщалось также, что Трамп объявил, что не будет передавать свой бизнес в доверительное управление сторонним лицам. Избранный президент США намерен доверить руководство своими активами сыновьям и нескольким топ-менеджерам.

Соглашение о строительстве в Батуми Trump Tower было подписано, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили. В 2013 году, когда он отошел от власти, данный проект, общей стоимостью $250 млн, был заморожен, хотя еще в середине ноября 2016 года в Silk Road Group заявляли, что проект, который был разработан нью-йоркской архитектурной фирмой John Fotiadis Architects, все еще в силе.

Silk Road Group, одна из ведущих инвестиционных групп на Кавказе и в Центрально-Азиатском регионе, работает в сферах транспорта, торговли, недвижимости, туризма и телекоммуникаций.