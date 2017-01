Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп поставил под сомнение заявления о том, что Россия взломала серверы Национального комитета демократической партии в преддверии брифинга разведки США по этому поводу.

"Национальный демократический комитет не разрешил ФБР изучить их компьютерную информацию после того, как она предположительно была взломана Россией", - написал он в своем микроблоге в Твиттере.

The Democratic National Committee would not allow the FBI to study or see its computer info after it was supposedly hacked by Russia...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.

"Но как и почему тогда они так уверены во взломе, если они даже никогда не запрашивали исследования их серверов?" - задал он вопрос.

So how and why are they so sure about hacking if they never even requested an examination of the computer servers? What is going on? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.

"Что вообще происходит?", - добавил Трамп.

Также Трамп выразил недоумение в связи с тем, что в американские СМИ просочилась информация из совершенного секретного доклада американской разведки о вменяемых России кибератаках.

"Как получили "эксклюзивный доступ к совершенно секретному докладу", представленному Обаме"? Кто дал им этот доклад и почему? Политика!", - написал Д.Трамп у себя в микроблоге в Твиттере.

How did NBC get "an exclusive look into the top secret report he (Obama) was presented?" Who gave them this report and why? Politics! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.

Некоторое время назад телеканал CNN и некоторые другие СМИ со ссылкой на источники в американских госструктурах, имеющих доступ к докладу разведки, представленному в четверг президенту США Бараку Обаме, сообщили, что американская разведка выявила посредников, которых Россия, как утверждается, использовала для передачи украденных электронных писем в организацию WikiLeaks.

Перед этим пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что представители американской разведки доложили Б.Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании.

По словам Эрнеста, аналогичный доклад, содержащий секретную информацию, будет представлен членам Конгресса.

В пятницу избранный президент Дональд Трамп также встретится с представителями разведки, которые проведут для него специальный брифинг на эту тему.

Несекретная версия доклада, как ранее сообщалось, будет распространена на следующей неделе