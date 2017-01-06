В Киеве сообщили о 32 обстрелах за сутки украинских позиций в Донбассе

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - За прошедшие утки ополченцы 32 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в Донбассе, сообщают в Киеве.

Как говорится в утренней сводке пресс-службы штаба силовой операции, на Луганском направлении противник обстреливал Новозвановку из минометов калибра 120 мм и гранатометов, Талаковку и Станицу Луганскую - из гранатометов, по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Мариупольском направлении ополченцы обстреливали из минометов Марьинку, из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Широкино, Марьинку, Красногоровку, Водяное и Новотроицкое, из вооружения БМП - по Старогнатовке.

На Донецком направлении члены противник обстреливал окрестности Троицкого из ствольной артиллерии калибра 152 мм, Авдеевку - из минометов калибра 82 мм, из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское и Авдеевку.

Кроме того, как сообщает штаб силовой операции, один украинский военнослужащий получил ранения.