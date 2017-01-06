Что случилось этой ночью: пятница, 6 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Барак Обама получил доклад разведки о подробностях предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании. В числе прочих, как сообщается, американская разведка выявила посредников, которых Россия, как утверждается, использовала для передачи украденных электронных писем в организацию WikiLeaks. Избранный президент Дональд Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США со стороны РФ, а также заинтересовался, как СМИ заполучили данные из секретного доклада американской разведки о российских кибератаках.

- Четверых узников тюрьмы Гуантанамо передали Саудовской Аравии. В заключении остаются 55 человек.

- Сборная России стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею, обыграв команду Швеции. В финале турнира встретились команды США и Канады. Американские хоккеисты выиграли по буллитам и стали чемпионами мира.

- "Союзмультфильм" анонсировал продолжение классических мультфильмов: цикла о Простоквашино, дилогии "Малыш и Карлсон", "Котенка с улицы Лизюкова". Новые серии находятся в стадии pre-production.