Экс-глава Румынии решил в суде оспорить лишение его молдавского гражданства

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Румынии Траян Бэсеску хочет через суд оспорить указ президента Молдавии Игоря Додона о лишении его молдавского гражданства.

"Ищу лучшего адвоката в Молдавии. У меня есть шесть месяцев. Указ вступает в силу спустя шесть месяцев, поэтому ищу адвоката, чтобы судиться с Додоном", - заявил Бэсеску в пятницу журналистам в Бухаресте. По его словам, Додон "сделал жест, чтобы понравиться своим хозяевам в Москве".

3 января Додон подписал указ о лишении Бэсеску гражданства Молдавии.

"Ранее в качестве депутата парламента Молдавии я говорил, что гражданство господину Бэсеску было предоставлено незаконно. Он неоднократно призывал к ликвидации государственности Молдавии путем ее присоединения к Румынии. Еще исполняя обязанности президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа. Все это грубо противоречит положениям высшего закона - Конституции Республики Молдова", - написал Додон на своей странице в фэйсбуке.

Траян и Мария Бэсеску попросили гражданство Молдавии 8 марта 2016 года. Несмотря на то, что согласно закону прошение о гражданстве рассматривается в течение года, заявление бывшего румынского президента было рассмотрено в приоритетном порядке. Бывший президент Молдавии Николай Тимофти подписал указ о предоставлении им гражданства 9 июня 2016 года.

Депутаты от Партии социалистов опротестовали указ в Конституционном суде, который, однако, отклонил запрос. Бэсеску с супругой получили паспорта граждан Молдавии 3 ноября 2016 года - между первым и вторым туром выборов президента республики. Бэсеску заявил тогда, что он становится гражданином Молдавии, чтобы иметь возможность голосовать на выборах президента Молдавии против кандидатуры социалиста Додона.