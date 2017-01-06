Токио отозвал посла в Сеуле из-за памятника "женщинам для утешения"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Япония объявила об отзыве посла в Южной Корее в знак протеста против установки в декабре напротив японского консульства в южнокорейском городе Пусане символического монумента в память "женщин для утешения" - кореянок, подвергавшихся сексуальной эксплуатации в японской императорской армии в годы Второй мировой войны.

Выступая в пятницу на пресс-конференции, представитель правительства Японии Йосихидэ Суга также сообщил об отзыве японского генерального консула в Пусане и приостановке переговоров с Сеулом по экономическим и финансовым вопросам.

Суга заявил, что Токио и Сеул раз и навсегда урегулировали проблему, связанную с "женщинами для утешения" в 2015 году. Несмотря на это, по его словам, в Пусане была установлена эта статуя, что отрицательно отразилось на двусторонних отношениях.

Он отметил, что Токио будет требовать от властей Южной Кореи убрать эту статую.

Примерно 200 тысяч женщин из Кореи, а также Китая и Филиппин силой заставляли работать в публичных домах для японской армии в период до и во время Второй мировой войны, утверждают историки.

Японская сторона в свою очередь настаивает на том, что вопрос был урегулирован в 1965 году, когда Токио предоставил Южной Корее около $800 млн в форме дотаций и займов. В 1993 году Япония принесла извинения за боль и страдания, которые перенесли "женщины для утешения".