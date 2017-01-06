Американские танкисты на этой неделе начнут усиление восточного фланга НАТО

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - На этой неделе для усиления восточного фланга НАТО в Европу начнут прибывать военнослужащие танковой бригады США, сообщило в пятницу Польское радио.

В июле на саммите в Варшаве страны НАТО договорились усилить восточный фланг альянса, дислоцировав в странах Балтии и Польше боевые части примерно по 1000 человек. Дополнительно к этому в рамках операции "Atlantic Resolve" в Центральной и Восточной Европе будут размещены примерно 4400 военнослужащих американской третьей танковой бригады, которая базируется в штате Колорадо.

Агентство IAR сообщает, что оснащение, принадлежащее бригаде, в том числе танки Abrams и бронемашины Bradley, в пятницу будут доставлены в порт Бремерхафен на севере Германии.

Военнослужащие начнут переправляться в Европу на этой неделе, и процесс займет примерно две недели. Руководство подразделения будет находиться в Польше. Военнослужащие США будут размещены также в Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии и Венгрии, сообщает агентство.

Первоначально планировалось, что военнослужащие прибудут в конце января, но президент США Барак Обама ускорил процесс с тем, чтобы его преемник Дональд Трамп не мог его остановить.