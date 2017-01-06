В Дамаске отметили главную роль ВКС РФ в победах сирийской армии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Поддержка Воздушно-космических сил России сыграла основную роль в недавних победах армии Сирии, заявил в пятницу начальник генерального штаба вооружённых сил республики Али Айюб.

"Та поддержка, которую оказывали Воздушно-космические силы России, сыграла основную роль в этих победах, проложивших путь к соглашению о прекращении боевых действий и создавших соответствующие условия для запуска процесса политического урегулирования кризиса в Сирии", - сказал Айюб в ходе видеосвязи с начальником генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

По его словам, твердая и неизменная позиция России в вопросе оказания помощи вооруженным силам Сирии создает прочную основу для продолжения борьбы с оставшимися в Сирии террористическими группировками.

"Сирийский народ надеется на дальнейшее укрепление связей с Российской Федерацией во всех областях, в том числе на продолжение укрепления военного сотрудничества между двумя государствами и после победы над терроризмом", - добавил сирийский генерал.

Он также выразил от имени президента Сирии Башара Асада и всего сирийского народа искреннюю благодарность и глубокую признательность всем российским военнослужащим за помощь Дамаску в борьбе с терроризмом.