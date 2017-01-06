Главные новости
В миреМинобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в СирииВ мире"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в СирииВ миреРазведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФ
В мире Военная операция России в Сирии

В Дамаске отметили главную роль ВКС РФ в победах сирийской армии

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Поддержка Воздушно-космических сил России сыграла основную роль в недавних победах армии Сирии, заявил в пятницу начальник генерального штаба вооружённых сил республики Али Айюб.

"Та поддержка, которую оказывали Воздушно-космические силы России, сыграла основную роль в этих победах, проложивших путь к соглашению о прекращении боевых действий и создавших соответствующие условия для запуска процесса политического урегулирования кризиса в Сирии", - сказал Айюб в ходе видеосвязи с начальником генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

По его словам, твердая и неизменная позиция России в вопросе оказания помощи вооруженным силам Сирии создает прочную основу для продолжения борьбы с оставшимися в Сирии террористическими группировками.

"Сирийский народ надеется на дальнейшее укрепление связей с Российской Федерацией во всех областях, в том числе на продолжение укрепления военного сотрудничества между двумя государствами и после победы над терроризмом", - добавил сирийский генерал.

Он также выразил от имени президента Сирии Башара Асада и всего сирийского народа искреннюю благодарность и глубокую признательность всем российским военнослужащим за помощь Дамаску в борьбе с терроризмом.

Теги: Сирия, ИГ, Минобороны РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в Сирии"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в Сирии
В пятницу авианесущая группировка начнет переход из Средиземного моря в СевероморскПодробнее
Минобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в СирииМинобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в Сирии
Летчики морской авиации за это время выполнили 420 боевых вылетов и поразили свыше 1,2 тыс. объектов террористовПодробнее
Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США РоссиейТрамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией
Он также заинтересовался, как СМИ заполучили данные из секретного доклада американской разведки о российских кибератакахПодробнее
Разведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФРазведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФ
Госсекретарь США назвал правильными ответные меры на хакерские атакиПодробнее
После передачи четырех заключенных в Гуантанамо остались 55 узниковПосле передачи четырех заключенных в Гуантанамо остались 55 узников
Заключенных передали Саудовской АравииПодробнее
Обама получил доклад разведки о кибератаках во время выборов в СШАОбама получил доклад разведки о кибератаках во время выборов в США
Президент США заслушивает брифинг о деталях предполагаемого взлома со стороны РФПодробнее
Трамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведкеТрамп обвинил СМИ в лживых сообщениях о его отношении к разведке
Избранный президент США посетовал, что журналисты пытаются представить его человеком, выступающим против нееПодробнее
Обама заявил о заложенном для США "новом фундаменте"Обама заявил о заложенном для США "новом фундаменте"
В своем письме к народу президент отметил, в частности, что при нем в стране сделаны первые шаги по преодолению неравенстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря 2016 года
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в СирииВ мире"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в СирииВ миреРазведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФВ миреПосле передачи четырех заключенных в Гуантанамо остались 55 узников
Суд США признал законность исков инвесторов к Volkswagen
Подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря задержана
В Сирии на основе С-300 и С-400 создана единая система ПВО
"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в Сирии
Минобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в Сирии
Токио отозвал посла в Сеуле из-за памятника "женщинам для утешения"
Доллар и евро слегка снизились в начале торгов пятницы
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи