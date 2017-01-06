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Подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря задержана

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря Борисовского района матушки Василиссы задержана. Об это сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель управления Следственного комитета (СК) Белоруссии по Минской области Татьяна Белоног.

"В рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", задержана подозреваемая, в отношении которой назначена психолого-психиатрическая экспертиза", - сообщила Белоног.

Она отметила, что управление Следственного комитета по Минской области "всесторонне разбирается в обстоятельствах происшествия, которое случилось на территории монастыря". "В настоящее время с участниками трагических событий работают следователи", - добавила Белоног.

Руководство областного управления СК взяло на контроль ход расследования обстоятельств произошедшего.

По информации ресурса mlyn.by, убийство настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря произошло накануне вечером. В совершении преступления подозревается одна из женщин, приходившая помогать в монастыре.

Прощание с усопшей состоится 8 января.

Согласно данным mlyn.by, Игумения Василисса (Медведь) родилась 10 марта 1949 года в городе Соснице Черниговской области (Украина). Она окончила исторический факультет Черниговского педагогического института. Преподавала в школе. Была прихожанкой Петро-Павловского собора Минска, затем после образования Елизаветинского сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году служила послушницей Свято-Елисаветинского женского монастыря. В 2002 году приняла иноческий постриг, в 2004 - монашеский.

С 2004 года по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси - настоятельница Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.

Теги: Белоруссия
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