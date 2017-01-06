Украина опровергла сообщения о потерях артиллерии из-за взлома программы хакерами из РФ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины опровергло информацию СМИ об уничтожении гаубиц из-за взлома российскими хакерами программного обеспечения украинских артиллеристов.

"По информации Командования ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, потери вооружения артиллерии за время проведения АТО в разы меньше упомянутых (в СМИ называли 80% гаубиц Д-30 - ИФ) и не связаны с указанной причиной. , - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время воинские части ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВС Украины вполне боеспособны, укомплектованы и способны выполнять задачи по назначению".