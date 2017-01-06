Более 30 человек погибли во время бунта в бразильской тюрьме

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Не менее 33 заключенных тюрьмы в бразильском штате Рорайма погибли во время бунта, сообщили представители местных властей в пятницу.

Местная пресса не приводит каких-либо деталей относительно причин бунта, однако напоминает, что он случился спустя лишь пять дней после предыдущего аналогичного инцидента в городе Манаус в бразильском штате Амазонас - тогда погибли 56 человек.

Эксперты со свой стороны констатируют, что бунты в бразильских тюрьмах чаще всего возникают из-за борьбы заключенных из противоборствующих преступных кланов.