Из-за возгорания в поезде приостановлена скоростная линия между Брюсселем и Парижем

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Движение скоростных поездов Thalys из Брюсселя в Париж приостановлено из-за возгорания двигателя в одном из составов, сообщает в пятницу железнодорожная компания Thalys.

"Персонал поезда и пожарные приняли необходимые меры, ситуация находится под полным контролем", - сообщила представитель компании. Никто не пострадал, но движение всех поездов приостановлено из соображений предосторожности.

Скоростная линия Брюссель-Париж считается одной из самых загруженных у компании Thalys.