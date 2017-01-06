Экс-мэр Тбилиси Угулава вышел на свободу

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава в пятницу на основании решения Тбилисского апелляционного суда покинул здание тюрьмы, где отбывал наказание за превышение служебных полномочий и растрату государственных средств.

"Хочу объявить солидарность всем политзаключенным, которые находятся в тюрьме. Если мое освобождение - начало процесса освобождения политзаключенных, то это хорошо. Это может сделать правительство, если объявит амнистию всем политзаключенным. Если же правительство этого не может сделать, то это может сделать президент", - сказал Угулава журналистам и близким, ожидавшим его у здания тюрьмы в Тбилиси.

Он считает, что все выдвинутые против него обвинения в растрате не были доказаны и были "политически мотивированными".

Отвечая на вопрос по поводу предстоящего съезда партии "Единое национальное движение", который состоится 20 января, Угулава заявил, что намерен поговорить с лидером партии Михаилом Саакашвили и однопартийцами, чтобы мирно решить намечающийся внутрипартийный раскол.

Угулава до недавнего времени занимал пост руководителя Тбилисской партийной организации ЕНД.

В свою очередь Саакашвили приветствовал освобождение Угулавы. "Приветствую освобождение Гиги Угулава из незаконного заключения", - написал Саакашвили на своей странице в фейсбуке, как сообщают грузинские СМИ в пятницу,

При этом он считает, что освобождение Угулава, "это личное решение Иванишвили (экс-премьер Грузии, про которого оппозиция говорит, что он якобы управляет страной из-за кулис)". По его мнению, в свое время Угулава был задержан по приказу Иванишвили "из мести и с целью запугивания (оппозиции)".

Как заявляет Саакашвили, обращаясь к своим сторонникам в Грузии, теперь необходимо потребовать от властей "освободить других политзаключенных" и потребовать дать ему возможность беспрепятственно приехать на родину.

В Грузию Саакашвили хотел бы приехать, по его словам, для участия в съезде партии "Единое национальное движение" 20 января. Между тем, представители властей Грузии неоднократно заявляли, что Саакашвили, который находится в розыске, будет задержан, как только пересечет грузинскую государственную границу.

Угулава обвинялся в разработке преступной схемы для финансирования предвыборных трат Нацдвижения, незаконном завладении телекомпанией "Имеди" и создании фиктивных рабочих мест для активистов Нацдвижения. 18 сентября 2015 года суд вынес приговор Угулаве по делу о продаже ООО "Тбилсервис" и территории Рике в центре города. Судья приговорил экс-мэра к девяти годам лишения свободы, но в итоге, как сообщалось, он должен был провести в тюрьме 4,5 года из-за ранее объявленной амнистии.